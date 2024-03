Écoles fermées en prévision de mauvaises conditions météorologiques

En raison des mauvaises conditions météorologiques qui sont annoncées pour aujourd'hui, les cours sont suspendus pour la journée dans toutes les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes des centres de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et Kamouraska-Rivière-du-Loup, en ce 21 mars.

Dernière mise à jour : 11 h 15

Les cours sont également suspendus au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Au CSS du Fleuve-et-des-Lacs, les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Sainte-Rita et Saint-Michel-du-Squatec. Les services de garde des écoles du secteur de Rivière-du-Loup demeurent pour leur part ouverts.

Étant donné que les conditions météorologiques et routières se dégradent rapidement, une fermeture des services de garde a été annoncée pour cet après-midi par le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Le Cégep de Rivière-du-Loup fermera ses portes à 13 h. Toutes les activités pédagogiques prévues en après-midi et en soirée sont suspendues. Les espaces publics du Cégep demeurent ouverts pour les personnes qui ne veulent pas prendre la route dans les conditions actuelles. Les activités du centre sportif prévues en soirées sont aussi annulées.

Pour connaitre tous les détails :

» Infofermeture - CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

» Info-suspension - CSS du Fleuve-et-des-Lacs

PRÉVISIONS MÉTÉO

Environnement Canada a publié une alerte de neige pour aujourd'hui qui concerne les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Entre 15 à 25 centimètres de neige sont attendus au cours de la journée. Les chutes de neige devraient s'atténuer au cours de la soirée. La visibilité pourrait être parfois réduite en raison de la neige forte. La prudence sera de mise sur le réseau routier. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite.