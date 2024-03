Collaboration afin d’informer les organisations concernées par le règlement sur la moule zébrée

Les villes de Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac et la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac se sont regroupées dans le but de communiquer avec les gestionnaires de divers commerces, camping, marina et autres organisations directement impliqués dans la mise en application du nouveau règlement sur le lavage des embarcations. Le 19 mars, une rencontre conjointe a eu lieu à Dégelis où 25 personnes, représentant une quinzaine d’organisations, y ont assisté.

L’objectif de cette rencontre était d’abord de présenter le règlement et expliquer comment celui-ci aura un impact dans les activités des organisations présentes. Ces entreprises sont en première ligne pour informer leurs clients sur l’importance de la protection des plans d’eau, il est donc important qu’elles soient bien informées des nouvelles mesures qui prennent effet cette année.

Le second objectif était d’ouvrir la discussion, car les élus sont conscients que cette première année sera un défi quant à l’implantation et le respect du règlement sur le lavage des embarcations. Bien que l’essence de cette loi soit la protection des plans d’eau, tous sont d’accord pour affirmer qu’il y aura très probablement des ajustements à faire au règlement après une première saison d’opération.

«Nos gens d’affaires directement impliqués dans des activités qui se tiennent autour, ou sur le lac, sont nos yeux et nos oreilles quant à ce changement qu’on implante chez nous. Nous sommes à l’écoute et nous souhaitons leur collaboration. Tant que nous ne l’avons pas expérimenté une première fois, plusieurs points restent sans réponse», explique Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac.

Suivant cette rencontre, les prochaines étapes seront la communication avec la population, la distribution des certificats d’autorisation à la navigation, qui débutera en mai, et la finalisation de l’installation des stations de lavage.

Notons que la réception des équipements pour implanter les stations de lavage s’est effectuée dans les dernières semaines. Les travaux pour installer les stations, qui ont commencé l’automne dernier, seront finalisés dès que la température le permettra.

Les élus de Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-Lac invitent leur population à rester à l’affût des communications à venir dans leur municipalité respective.