La SAAQ propose une nouvelle grille tarifaire pour 2025 à 2027

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) propose de nouvelles contributions d'assurance pour les années 2025 à 2027. La SAAQ continue de raffiner son modèle de calcul des contributions d'assurance afin que la tarification reflète aussi fidèlement que possible le risque que représente chaque catégorie d'assurés.

À cet effet, la Société introduit pour la première fois la prise en considération de l'expérience de conduite pour les motocyclistes. Ce nouvel élément apporte un éclairage important dans le calcul du risque de cette catégorie de conducteurs.

«La Société a procédé à un examen exhaustif de la situation financière du régime public d'assurance automobile du Québec. Les contributions d'assurance proposées pour 2025 à 2027 montrent une fois de plus le lien direct entre les bons comportements sur la route et les contributions d'assurance. Par ailleurs, nous sommes convaincus que l'actualisation de la couverture d'assurance effectuée en 2022 et celle prévue pour 2025 permettront de mieux répondre aux besoins des personnes accidentées de la route en tenant compte des nouvelles réalités», a souligné Éric Ducharme, président-directeur général de la SAAQ.

Selon la proposition de contributions d'assurance 2025-2027, les conducteurs et propriétaires de véhicules de promenade verront leur contribution d'assurance de 2025 réduite de 6,3 % par rapport à la contribution qui aurait été établie pour 2024 si aucun congé de paiement ne leur avait été donné.

Par ailleurs, les conducteurs d'autres catégories de véhicules constateront également des diminutions substantielles du coût de leur immatriculation : motos à risque - conducteurs ayant 5 ans ou plus d'expérience : baisse de 111,32 $; motos standards de plus de 400 cm cube - conducteurs qui ont 5 ans ou plus d'expérience : baisse de 53,34 $; véhicules commerciaux à préfixe F (principalement des véhicules-outils) : baisse de 49,18 $; habitations motorisées : baisse de 41,17 $.

De plus, la classe actuelle des véhicules commerciaux a été scindée en quatre catégories afin de mieux refléter le niveau de risque pour chaque type de véhicule composant cette classe.

Comme chaque catégorie de cotisants doit payer les coûts d'indemnisation qu'elle génère, la SAAQ estime que sa proposition assure l'avenir du régime d'assurance automobile du Québec en tenant compte des besoins à financer actuels et futurs.