Saint-Médard ira de l’avant avec son projet de parc intergénérationnel

Relancé dans les derniers mois, le projet du parc intergénérationnel de Saint-Médard ira de l’avant. Les citoyens ont pu se prononcer le 5 mars sur l’emprunt de 1 083 019, 94 $ adopté par le conseil municipal une semaine plus tôt. N’ayant pas atteint le nombre de signatures nécessaires pour la tenue d’un référendum, le règlement a été réputé approuvé par la population.

Au total, 311 personnes étaient habiles à voter sur le territoire de Saint-Médard. Un nombre de 41 signatures devait être comptabilisé pour l’organisation d’un scrutin référendaire. La Municipalité en a reçu 43.

Or, entre la fermeture du registre et la publication du certificat de conformité approuvant le règlement d’emprunt, quatre signatures ont été jugées irrecevables, portant à 39 le nombre de personnes demandant un référendum. «Une personne n’était pas citoyenne, d’autres n’étaient pas sur la liste électorale. […] Elles ne sont pas sur la liste électorale, donc je ne connais pas les raisons, elles sont en dehors de Saint-Médard», a signifié la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière, Sophie Sirois.

Dans le cas où 41 signatures et plus avaient été reçues, «le conseil municipal est en droit de demander un référendum, mais ce n’est pas obligatoire», a signifié Mme Sirois. Selon la loi, les élus peuvent décider de ne pas tenir de scrutin référendaire à condition que le règlement d’emprunt soit complètement abandonné.

AFFICHAGE

Des citoyens ont approché Info Dimanche en mentionnant ne pas avoir été au courant de la signature d’un registre. Selon le Code municipal du Québec, une Municipalité n’est pas tenue de publier un avis public dans un journal local, mais elle doit l’afficher à deux endroits fréquentés sur son territoire.

À Saint-Médard, l’avis a été publié au bureau municipal, au centre des loisirs (la salle municipale), le dépanneur et sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, la date du registre a été partagée à grande échelle dans la municipalité par des citoyens contre le projet.

Des prospectus ont aussi été distribués par la poste pour informer la population sur le futur parc intergénérationnel.

PARC INTERGÉNÉRATIONNEL

Questionnée sur les aménagements prévus du projet, Mme Sirois n’a pas pu répondre à Info Dimanche. «Au sujet du parc, je ne suis pas en mesure d’argumenter sur rien pour la bonne raison que ça fait juste un mois que je suis en poste ici et que le projet, ce n’est pas moi qui l’ai mené», indique-t-elle.

Selon nos informations, la phase un prévoit des aménagements récréatifs, du nivellement, un secteur ainé avec des équipements sportifs fixes tels que du pickleball, du fer et de la pétanque, du mobilier extérieur, des modules de jeux et des travaux prévisionnels à la phase deux. Cette dernière sera axée sur le côté culturel où une agora sera aménagée.

La première étape est subventionnée à 67 %. Deux principaux programmes seront utilisés pour la réalisation du parc, soit la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024 et le Fonds de vitalisation de la MRC des Basques. Le conseil en est à ficeler les dernières étapes du montage financier. Un appel d’offres sera lancé vers la fin du mois de mars et le début du mois d’avril.

La prochaine séance du conseil où sera adopté le certificat de conformité aura lieu le 5 avril.