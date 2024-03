Un portrait sur les communautés nourricières dans la MRC des Basques

La Municipalité rurale de comté (MRC) des Basques a lancé, en février, un sondage afin de dresser un portrait de ses communautés nourricières. Le but est de mettre à jour les données déjà détenues par la MRC pour intégrer ses nouvelles informations lors de la révision de plans d’action, notamment du PDZA en 2024-2025.

L’objectif de cette démarche est «de comprendre et d'améliorer l'accès à une alimentation saine pour toutes et tous». La MRC pourra donc trouver les prochaines actions à effectuer pour le développement agroalimentaire de son territoire. «Dans les Basques, l’agroalimentaire c’est extrêmement important. C’est notre outil primaire de développement économique et d’entretien du tissu économique», soutient Bertin Denis.

«Une communauté nourricière est un ensemble d'individus et d'organisations dans une municipalité qui collaborent pour garantir l'accès à des aliments frais, sains et locaux pour l'ensemble de la population. Ce concept englobe diverses initiatives telles que les jardins communautaires, les marchés publics locaux, les différentes initiatives d'apprentissage alimentaire ainsi que des programmes et des organismes d'aide tels que les cuisines collectives ou les banques alimentaires», peut-on lire au début du sondage.

Ce dernier permet notamment de recueillir des informations sur les habitudes alimentaires de la population, de déceler s’il y a des déserts alimentaires et de voir des producteurs de la région sont intéressés à faire la distribution et la commercialisation de leurs produits. Les «réponses contribueront à façonner l'avenir [du] développement agroalimentaire» des Basques.

Le sondage est disponible sur le site web de la MRC. Les personnes majeures habitant sur le territoire des Basques peuvent y répondre jusqu’à la fin du mois de mars.