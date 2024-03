Le JP’s event car show déménage à Saint-Pascal

Le JP’s event car show revient en force en 2024, le 27 juillet de 8 h à 17 h, après une dernière édition où la météo a joué les troubles fêtes. Pour sa troisième année, l’évènement déménage à Saint-Pascal où les voitures de collectionneurs pourront être exposées à l’abri de la pluie.

L’habituelle exposition de véhicules de collection, le «Show and Shine», se déroulera à l’intérieur de l’aréna du centre sportif de Saint-Pascal situé au 420, rue Notre Dame. Ainsi, les organisateurs n’auront plus à repousser l’évènement au lendemain en raison des caprices de Dame Nature. «Beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu pareil», soutient le coordonnateur, Steve Brousseau.

Plusieurs nouveautés feront leur arrivée pour cette toute nouvelle édition. Les participants auront l’opportunité de participer au lancer du pneu et au concours «Two steps», qui compare les sons de véhicules. Un barbier et un tatoueur seront aussi sur place. D’autres surprises sont aussi au menu.

Comme les autres années, un service de bar et de la nourriture seront offerts. Des tirages et de l’animation seront effectués. Des kiosques de partenaire et des jeux gonflables seront installés. Tout afin d’amasser le plus de fonds possible pour la cause. La somme amassée lors de l’évènement, même ceux de la consignation de canettes, seront remis à Opération Enfant Soleil.

L’an dernier, même si moins d’exposants ont été présents, plus de 7 000 $ ont été amassés. En 2024, les organisateurs espèrent accueillir entre 200 et 300 collectionneurs de voitures. Puisque l’évènement est maintenant accessible par l’autoroute 20, dans une municipalité où il y a plusieurs services hôteliers et de restauration, M. Brousseau croit que de nombreuses personnes seront attirées par cette exposition de véhicules. Il espère qu’entre 1 000 et 1 500 personnes fouleront le site.

Les personnes intéressées à exposer leur véhicule lors de cette journée peuvent contacter l’organisateur Jean-Philip Brousseau au 418 551-4969.