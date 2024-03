Des esquisses pour redonner le cachet d’antan à des maisons

Dans un petit atelier, situé au cœur de Rivière-du-Loup, des outils, des affiches vintages, des skates, des casques et des anciens réservoirs à essence de moto couvrent les murs. Éric Gagnon y consacre son temps libre à restaurer sa plus récente acquisition, une Harley-Davidson FLH 1979. Un vrai passionné de moto et d’histoire que l’on pourra suivre ...