Un bal pour déconstruire les préjugés au Témiscouata

Le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) met en place une action festive dans la région ; le «Bal des préjugés». Gratuite, cette activité, qui vise à sensibiliser de façon originale l’importance d’agir contre les préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté, aura lieu le samedi 23 mars prochain, à la Gare de l’Héritage de Dégelis.

«Il est reconnu que les préjugés sont un obstacle majeur dans la lutte à la pauvreté. Les préjugés blessent et excluent celles et ceux qui en sont victimes. Nous croyons que la mécompréhension de la pauvreté en tant que problème social est l'une des raisons principales faisant que les préjugés subsistent», expriment des membres de l’organisme dans un communiqué de presse.

L’événement débutera à 19 h avec de la musique dansante. Un buffet et des mocktails seront offerts, gratuitement, jusqu’à 23 h. Les participants sont invités à porter un costume ou à apporter un objet représentant un préjugé lié à la pauvreté, afin de contribuer à une activité visant à les outiller de façon ludique. Les activités proposées permettront de communiquer efficacement et avec humour les préjugés et leur déconstruction.

Le RASST profitera de l’occasion pour faire le lancement de la «Trousse d’outils» offerte par le comité Lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent, qui rassemble les huit MRC visant à pallier cette situation.

L’initiative est présentée dans le cadre de la lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent.

Pour plus d’informations sur la campagne de sensibilisation, visitez le site web www.lutteauxpréjugésbsl.org.