LCSE : le vent dans les voiles pour l’équipage du Commodore du Cégep de Rivière-du-Loup

À l’aube des séries éliminatoires, l’équipe de sport électronique de League of Legends du Commodore du Cégep de Rivière-du-Loup est en tête du classement de la division 1 de la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE) à sa toute première année d'existence.

L’équipe, qui jouera son premier match des séries le 18 mars, est entrainée par Jean-Christophe Dancause, chercheur postdoctoral en biologie moléculaire au Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB).



Pour sa part, l’équipage du Commodore dédié à Valorant, également en division 1 et entrainé par l’enseignant en Sciences de la nature Jonathan Pierron, est 6e au classement et jouera son premier match des séries le jeudi 14 mars.



À la suite des 10 matchs de la saison régulière, les deux équipes du Commodore participeront à 5 ou 6 confrontations dans les séries qui se tiendront jusqu’au 18 avril. Selon leur performance respective, elles pourront s’inscrire à la ronde finale qui aura lieu entre le 20 et le 28 avril.



«C’est une réussite pour une première année. Les équipiers ne se connaissaient pas du tout en début de parcours et on a su garder la motivation jusqu’ici. Ils ont beaucoup appris. Leur investissement dans le sport leur a permis de développer leurs aptitudes en communication, leur esprit d'équipe, mais également de prendre conscience de l’importance de la stratégie du jeu et ainsi améliorer leur façon de jouer en dehors de la compétition», souligne Kathy Patoine, technicienne en loisir et responsable du sport électronique au Cégep de Rivière-du-Loup.



Instauré à l’automne 2023, le Commodore souhaite, par le sport électronique, promouvoir la pratique responsable du jeu vidéo et favoriser la persévérance et la réussite scolaire. La LCSE, quant à elle, est active officiellement depuis janvier 2020 et vise à combattre la cyberdépendance, promouvoir de saines habitudes de vie, développer les compétences sportives des élèves et contribuer à leur réussite.



Pour suivre le Commodore sur Twitch et consulter l’horaire des matchs, il est possible de parcourir la page dédiée à l’équipe : www.cegeprdl.ca/commodore.