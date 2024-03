Pâques et inscription à la session du printemps à la Piscine régionale des Basques

Afin d’animer le long congé de Pâques qui arrive à grands pas, la Piscine régionale des Basques propose sa fameuse Chasse aux cocos, le vendredi 29 mars, de 15 h 30 à 17 h dans le bassin, mais également tout autour de celui-ci.

Les chasseurs en herbe devront donc revêtir non seulement leur maillot et leur casque de bain, mais également leurs sandales et lunette de plongée pour pouvoir dénicher tous les cocos cachés. L'animation est offerte à tous gratuitement, sans inscription.

Prenez note que le module de jeux gonflables Wibit sera également à l’eau pour les bains libres de cette longue fin de semaine, soit le 29 mars de 19 h 30 à 20 h 30 et le 30 mars de 13 h à 15 h. Les tarifs réguliers s'appliquent pour profiter des séances de bain.

INSCRIPTION

La session du printemps proposera comme d’habitude une offre variée alliant cours de natation, activités sportives et autres loisirs aquatiques. À compter du 25 mars, il sera donc possible de s’inscrire en ligne sur Sport-Plus pour pouvoir profiter des cours offerts entre le 2 avril et le 8 juin à la Piscine régionale des Basques. La programmation sera diffusée d’ici peu.

Pour obtenir un soutien lors de l’inscription, il faut communiquer avec Julie Raymond, adjointe à la direction du service des loisirs, en composant le 418 851-1995 poste 4284 ou par courriel à [email protected].