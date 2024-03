Parce que lire ça compte, des élèves du KRTB font équipe avec L’Océanic de Rimouski

Environ 200 élèves du primaire des centres de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska - Rivière-du-Loup ont participé à la troisième saison du programme NICSLECTURE. Coordonnée par la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent avec la collaboration du Club de hockey L’Océanic, l’initiative vise à accroître la motivation à lire chez les élèves, un facteur déterminant de persévérance et de réussite scolaire.

Durant le programme, qui s’est tenu du 9 janvier au 1er mars, les NICSLECTEURS et NICSLECTRICES se sont engagés à lire au moins 75 minutes par semaine, selon leurs intérêts. En retour, les membres d’une équipe NICSLECTURE recevaient une carte de hockey proposant des trucs en lecture et mots d’encouragements à l’effigie des joueurs de L’Océanic. Des capsules vidéo de motivation ainsi que des visites de joueurs dans les classes participantes ont par ailleurs complété le programme qui valorise l’esprit d’équipe.

«Je suis ravie de voir deux organisations de la région unir leurs forces pour proposer aux jeunes de nos écoles un programme motivant. C’est une très belle initiative dont le succès est démontré année après année! Comme députée et ministre responsable de la région, la réussite de ce projet auprès des jeunes me rend très fière», a partagé Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Pour cette troisième saison de NICSLECTURE, L’Océanic ne ménage pas ses énergies. Les visites de joueurs se tiendront au cours de la semaine du 11 mars au sein des écoles participantes des quatre centres de services scolaires, dont 19 classes pour la région du KRTB. Au programme des rencontres : des discussions sur le plaisir de lire et des échanges inspirants autour de la lecture au quotidien.

«C’est essentiel d’intéresser les jeunes à la lecture : c’est une compétence qui est à la base de tout. Un jeune qui lit est un jeune qui a plus de chances de réussir à l’école. Je suis donc très content de voir un tel projet qui jumelle le sport à la littérature. Ça permet d’aller piquer la curiosité de certains sportifs. Félicitations pour ce beau projet engageant qui favorise la réussite scolaire!», a déclaré Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.

Au Bas-Saint-Laurent, 36 écoles, soit 83 classes et totalisant près de 900 élèves participent au programme NICSLECTURE.