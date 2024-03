28e Journée de golf au profit de la Fondation Annette Cimon Lebel

La Fondation Annette Cimon Lebel invite la population à sa 28e journée de golf qui se tiendra le 14 juin. Pour l’occasion le comité organisateur annonce que la présidence d’honneur a été confié à Michaël Gauthier, président de Rivière-du-Loup Honda.

Les membres partagent que M. Gauthier a accepté avec grand plaisir de joindre sa voix à cet évènement qui allie une cause et une activité qui lui tiennent à cœur. «Vivre un cancer est certainement difficile pour toute personne qui la traverse, alors imaginez ce que c’est pour ceux et celles qui n’en ont pas les moyens financiers. Une personne atteinte de cancer n’a qu’une seule envie : celle de se battre contre la maladie. Comme les fonds amassés à l’aide de ce tournoi vont leur permettre de se concentrer sur leur combat, mon cœur a trouvé la raison la plus noble de présider cet évènement», explique-t-il.

La journée de golf est l’activité principale de la Fondation. Tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.

Pour inscription, don ou information, il faut communiquer au bureau de la Fondation Annette Cimon Lebel au 418 867-1695 poste 102, par courriel au [email protected] ou par télécopieur au 862-5054.

Depuis son ouverture en 1995, la Fondation a remis 961 000 $ à plus de 2846 personnes. Elle estime le montant minimal déboursés par les gens atteints de cancer pour leurs traitements, transport, hébergement et repas à 1 400$ réparti sur 5 à 6 semaines.