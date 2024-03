La Grandiose Chasse aux Cocos au centre communautaire de Rimouski-Est

Plus de 500 productrices, producteurs et relève agricoles se sont mobilisés à Rimouski devant le bureau de leur ministre régionale, Maïté Blanchette Vézina, pour lancer un cri du cœur, le vendredi 8 mars en journée. Ils demandent au gouvernement du Québec une meilleure reconnaissance de la profession agricole, de plus en plus malmenée, entre autres, ...