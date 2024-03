La MRC de Témiscouata lance son appel de projets

En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de Témiscouata lance un appel de projets pour deux programmes d’aide financière, soit «Accès à la culture» et «Valorisation de la lecture et de l’écriture». Les organismes admissibles aux programmes pourront déposer des projets en continu, jusqu’à épuisement des sommes disponibles pour cet appel de projets qui se terminera au plus tard le 30 août prochain.

Avec cet appel de projets, la MRC de Témiscouata souhaite appuyer financièrement les organismes culturels, communautaires et les bibliothèques souhaitant faciliter l'accès et la participation de la population à la vie culturelle témiscouataine. L’objectif est de favoriser l’accessibilité, la fréquentation des citoyens aux arts, à la culture et au patrimoine, et ce, quelles que soient leurs conditions sociales et économiques.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Les projets admissibles à une aide financière doivent se réaliser sur le territoire de la MRC de Témiscouata et correspondre à une activité ponctuelle ou non régulière du demandeur. La MRC de Témiscouata invite donc les organismes à élaborer des projets originaux, accessibles et inclusifs.

L’aide financière s’élève à un maximum de 80 % du montant total des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 5 000 $ par projet. Les sommes proviennent de l’Entente de développement culturel, servant à rapprocher le citoyen de la culture, et ce, de manière la plus participative possible.

Les organisations admissibles et qui souhaitent déposer une demande doivent faire parvenir le formulaire dument rempli et signé, ainsi que tous les documents nécessaires à l’analyse de leur demande au plus tard le jeudi 30 août, à 12 h, à l’intention de Sébastien Ouellet, par la poste au siège social de la MRC de Témiscouata situé au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 101 à Témiscouata-sur-le-Lac (G0L 1X0), ou par courriel à l'adresse [email protected].

Les projets peuvent se réaliser dès leur acceptation par le comité culturel d’analyse, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024, inclusivement.

Pour obtenir davantage d’informations et d’accompagnement, il faut communiquer avec Sébastien Ouellet, conseiller en développement rural et responsable des dossiers culturels à la MRC de Témiscouata, par courriel ou par téléphone au 418-899-6725 poste 4437.

Il est possible de télécharger le formulaire et le document d’appel de projets dès maintenant sur le site de Culture Témiscouata au www.culturetemiscouata.ca, sous l’onglet «Actualités culturelles/Appels de projets».

Depuis l’établissement de l’Entente de développement culturelle, ce sont plus de 300 000 $ qui ont été investis en projets culturels depuis 2017.