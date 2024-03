Levée de l'avis d'ébullition préventif à Saint-Alexandre

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska désire informer les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc qu’il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau. Cet avis fait référence à l’avis transmis, le 6 mars dernier.



Avant de boire un grand verre d’eau, quelques précautions supplémentaires sont à prendre :



- Ouvrez tous les robinets d’eau froide et laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de l’utiliser pour permettre la vidange complète de la tuyauterie.

- Videz, lavez et désinfectez les machines à café et les machines à glace.

- Changez les filtres si vous possédez un système de traitement ou de filtration d’eau (pichet, filtre au robinet ou sous l’évier, frigo avec distributeur d’eau, etc.)



Il n’est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.



La Municipalité est désolée des inconvénients que cette situation a pu occasionner et elle vous remercie pour votre compréhension.