Conférence du Parti Québécois sur les finances d’un Québec indépendant

Le conseil exécutif du Parti Québécois dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata invite la population à une présentation sur les finances d'un Québec souverain.

La conférence sera donnée par Gabriel Coulombe, co-porte-parole en matière d'économie au Parti Québécois, au local C-145 du Cégep de Rivière-du-Loup. Le dimanche 10 mars à 15 h.

Gabriel Coulombe est titulaire d’une maîtrise en études internationales et d’un baccalauréat intégré en économie et politique de l’Université Laval. À l’emploi du Cégep Garneau depuis 2016, Gabriel enseigne les sciences économiques au collégial depuis une douzaine d’années. Il a également été chargé de cours et professionnel de recherche à l’Institut québécois des hautes études internationales, ainsi qu’au Département de science politique de l’Université Laval.

M. Coulombe est présentement en tournée à travers le Québec afin de discuter de la situation financière du Budget de l'An 1 d’un Québec indépendant.