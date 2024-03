Procédures judiciaires contre le CISSS du Bas-Saint-Laurent

Les promoteurs du projet de Place Témis, Michel Cadrin et Frédérick Soucy, ont entamé en juin 2023 des procédures judiciaires à l’endroit du CISSS du Bas-Saint-Laurent visant à faire annuler le contrat de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup.

L’un des actionnaires du projet, Frederick Soucy, avait remis en question l’intégrité du processus d’appel d’offres lancé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, soulignant que sa confiance dans le mécanisme d’appel d’offres gouvernemental était ébranlée. Il reprochait notamment au CISSS d’avoir modifié certaines règles en cours de processus, dont la date de livraison des locaux, leur positionnement sur une artère principale et le prolongement de la validité des soumissions proposées, à deux reprises.

Ces démarches judiciaires ont été entreprises environ trois mois après que le projet du Complexe santé Rivière-du-Loup de Groupe Medway a remporté les appels d’offres, avec un contrat de location total de 11,2 M$.

La plus basse soumission, évaluée à 4,5 M$ avait été soumise par l’entreprise Carrefour Rivière-du-Loup, une propriété du Groupe Mach. Elle a été jugée non conforme et donc rejetée.

Place Témis a quant à elle acheminé une offre de 11,7 M$, soit environ 500 000 $ de plus que le soumissionnaire sélectionné. L’offre la plus élevée, chiffrée à 15,8 M$ provient de l’entreprise 9470-8286 Québec inc, dont la première actionnaire est Dre Josée Bouchard de Notre-Dame-du-Portage.

Le projet Complexe Santé Rivière-du-Loup verra la construction d’une tour de neuf étages au centre-ville sur la rue St-Louis. Il inclura le CLSC, une clinique médicale, des locaux commerciaux ainsi que plus de 150 logements.

