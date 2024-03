Les familles au rendez-vous au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Les températures plus douces des derniers jours ont forcé plusieurs familles de la région à revoir leurs activités hivernales prévues pour la semaine de relâche. Toutes…à l’exception de celles qui ont privilégié le ski alpin au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Les conditions de glisse y sont toujours excellentes, se réjouit la direction.

Selon Annie Couture, directrice générale du Parc du Mont-Saint-Mathieu, les amateurs de ski et de planche à neige sont au rendez-vous cette semaine, alors que les écoliers font relâche. Ils sont aussi très heureux de la qualité des pistes offerte.

«Hier [le 6 mars], il faisait chaud, on était dans des conditions de printemps, mais les sentiers sont beaux, la terrasse était pleine et les gens étaient vraiment au rendez-vous», a souligné Mme Couture.

«Aujourd’hui, c’est magique, parfait comme température», a-t-elle ajouté.

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu bénéficie ces jours-ci du travail effectué en amont. De novembre à janvier, l'équipe des opérations a travaillé de jour, de soir et de nuit afin de couvrir la station de blanc et bâtir un fond de neige qui résiste aujourd’hui aux températures printanières.

Il faut savoir qu’aucune nouvelle neige n’a été fabriquée depuis plusieurs semaines. Les pistes ont toutefois été entretenues par les professionnels du centre.

«On a vraiment une qualité surprenante en raison du travail acharné de notre équipe et de la neige qu’on a accumulé en début de saison. On a vraiment une belle couverture de neige», a soutenu. «On n’en a fait amplement en début de saison et on en profite aujourd’hui.»

MONT BIENCOURT

Notons que la situation a été beaucoup plus difficile au club de ski Mont Biencourt. La direction a d’ailleurs confirmé la fermeture du centre le 1er mars sur les réseaux sociaux, quelques semaines seulement après l’ouverture officielle en janvier.

«Vous n’êtes pas sans savoir que les conditions de neige que nous subissons tous nous affectent. Nous sommes donc dans l’obligation de fermer la station de ski pour un temps indéterminé», a-t-on indiqué.

Plusieurs activités sont toutefois organisées dans les locaux du club de ski, dont la soirée des dames (8 mars) et le brunch de la relâche (10 mars).