La Chambre de commerce déménage dans de nouveaux locaux 

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup informe les gens d’affaires de la région et ses partenaires socio-économiques que ses bureaux sont désormais situés au 37, rue Delage, à Rivière-du-Loup.

Constatant que l’ancien local ne répondait plus aux besoins actuels de la Chambre de commerce et de ses membres, la permanence a débuté les recherches à l’automne 2023 afin de trouver des espaces à la fois plus adéquats et modernes.

«Bien qu’il ait demandé beaucoup de temps et de planification, ce déménagement est des plus profitables pour notre organisation», affirme la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault.

«Nous avons désormais le privilège d’occuper de nouveaux espaces collaboratifs qui répondent en tous points à nos exigences en termes de logistique et d’organisation du travail.»

C’est donc en location auprès de l’organisme Univers Emploi que la Chambre de commerce a déménagé ses activités au courant des dernières semaines.

«Toute notre équipe se réjouit de ce partage de locaux avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup», renchérit le directeur général d’Univers Emploi, Gino Albert. «Il existe beaucoup de similitudes entre les missions respectives de nos deux organisations ce qui rend notre collaboration encore plus naturelle et fonctionnelle.»

À noter que le numéro de téléphone, les courriels et les heures d’ouverture de la Chambre de commerce demeurent inchangés.