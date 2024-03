Les Jeux du Rassemblement du Carrefour 50+ à Rivière-du-Loup

Les 13e Jeux du Rassemblement annuel des clubs des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent se tiendront le 7 septembre 2024 à Rivière-du-Loup.

À cette occasion, la Ville de Rivière-du-Loup a accepté de collaborer et de soutenir l’équipe du Carrefour 50+ du Québec dans la logistique de cet événement qui est très attendu auprès des aînés membres des clubs des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Les principaux objectifs sont de promouvoir la pratique de l’activité physique, de loisir et des activités culturelles auprès des aînés afin de maintenir une bonne santé, prévenir certaines maladies chroniques reliées au vieillissement, et contrer l’isolement.

Le Carrefour 50+ du Québec et la MRC de Rivière-du-Loup soutiennent financièrement l’évènement. Des partenaires et commanditaires se joindront bientôt à eux et participeront à son succès.

Les 90 clubs 50+ œuvrant dans le Bas-Saint-Laurent seront invités à promouvoir l’évènement auprès de leurs membres. Plus de 500 participants sont attendus.

Daniel Thériault, représentant du secteur de Rivière-du-Loup au conseil d’administration du Carrefour 50+ du Québec, assume la présidence du comité organisateur. Le comité recrute actuellement des bénévoles afin de pourvoir aux diverses tâches dans le but d’assurer le succès de l’évènement.

Pour en savoir plus, le public est invité à communiquer avec la coordonnatrice, Mélodie Lachance, en poste depuis le 5 février dernier, au 418 867-6659.