Près de 837 000 $ en soutien à 14 projets touristiques au Bas-Saint-Laurent 

Tourisme Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère du Tourisme (MTO), a accordé 836 800 $ au cours des derniers mois en appui à 14 projets touristiques au Bas-Saint-Laurent qui généreront des investissements de près de 14 M$ dans le milieu. Ces aides financières proviennent de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT 2022-2025).

Administrée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, l’enveloppe totalise 3,7 millions de dollars sur 3 ans, dont 2,2 M$ provient du MTO et 1,5 M$ de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ce programme reflète la volonté commune du MTO et de l’association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent de s’associer afin de soutenir financièrement et d’accompagner les entreprises touristiques situées sur leur territoire dans leur développement et leur croissance dans une approche responsable et durable.

PROJETS AU KRTB

Parmi les organisations aidées sur le territoire du KRTB, notons les Shows Festifs pour le Musique Fest 2024 et 2025 (30 000 $), le Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin de Dégelis (34 500 $) et la Municipalité de Rivière-Bleue pour le Festival du Bootlegger 2023 et 2024 (30 000 $).

On retrouve également la Ville de Dégelis pour le projet de sentiers Barseley (61 000 $), la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage pour le développement d’un centre de vélo de montagne (85 000 $), la Corporation du Parc du Mont-Saint-Mathieu pour la création d’un centre de vélo de montagne (200 000 $) et l’Hôtel La Libertad pour l’ajoute de 7 unités de types chalets scandinaves (140 000 $).

«Je suis ravie que cette aide financière contribue à enrichir l’offre touristique du Bas-Saint-Laurent. Le tourisme est un moteur de développement économique important et c’est en appuyant des projets porteurs que nous ferons en sorte que ce secteur enrichisse encore davantage notre région. Cela démontre encore une fois que le gouvernement et ses partenaires sont présents pour appuyer le développement de notre région, nos entrepreneurs touristiques et la croissance de notre industrie», a souligné la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

«Je tiens à souligner le dynamisme et l’engagement de tous les promoteurs! L’EPRTNT est pour nous un levier financier essentiel qui permet d’agir en soutien et d’appuyer des projets porteurs et structurants pour la destination. Toutes ces initiatives contribuent à rendre notre région compétitive et attrayante auprès de nos clientèles touristiques, en plus de bénéficier considérablement à notre milieu de vie», a souligné Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.