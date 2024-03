Journées découvertes du transport adapté et collectif : une initiative pour l'inclusion sociale

La MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Transport Vas-y, annonce la deuxième édition des Journées découvertes du transport adapté et collectif, qui se tiendra du 20 au 22 mars.



Ces journées offrent aux résidents de la MRC de Rivière-du-Loup l'opportunité de découvrir gratuitement les services de transport, lors d’une journée dédiée à chaque municipalité.



L'objectif de cet événement est de rendre les services de transport accessibles à tous, offrant ainsi aux citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup une meilleure compréhension et une utilisation optimale de ces services lors de leur déplacement sur le territoire.



Ces journées découvertes sont une action issue du chantier transport de la MRC de Rivière-du-Loup et soutenue financièrement dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, inscrite dans le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). Les projets mis en œuvre visent à mobiliser des actions concrètes contre la pauvreté et l’exclusion sociale, contribuant ainsi au bien-être des communautés locales.

Pour connaître la journée gratuite dans chaque municipalité, il faut consulter le site www.mrcriviereduloup.ca/communiques.