Incendie chez Meubles Dancause : lancement d’une campagne de sociofinancement

Le propriétaire de Meubles Dancause, Lauri Dancause, dont l’atelier est passé au feu le 20 février lance une campagne de sociofinancement pour l’aider à passer à travers cette période difficile.

L’argent amassé servira notamment à agrandir l’ancien atelier de M. Dancause situé à proximité de sa maison, sur le bord du 4e rang à Saint-Paul-de-la-Croix. L’ébéniste l’avait délaissé, au fil des ans, pour aménager son espace de travail dans la grange afin de répondre aux besoins de son entreprise grandissante.

Les sous amassés lui permettront aussi de racheter de la fourniture pour créer ses meubles tels que du bois, des outils, des vernis et de la peinture. Sur la campagne de sociofinancement d’un objectif de 75 000 $, Lauri Dancause a livré : «De ce tas de cendres, je souhaite que mon activité professionnelle renaisse grâce à votre aide précieuse. Je fais donc appel à votre générosité et à votre soutien dans cette épreuve difficile afin de réaliser la reconstruction de Meubles Dancause et continuer à embellir vos maisons».

Pour contribuer à la remise sur pieds de l’artisan il faut se rendre sur la plateforme GoFundMe.