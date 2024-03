Une année riche en activités et projets en immigration pour la MRC de Kamouraska

L’année 2023 a été riche en activités et projets pour les services d’immigration de la MRC de Kamouraska en matière de sensibilisation à la diversité culturelle. Une année qui révèle un engouement marqué pour les activités interculturelles organisées par les différents services d’accueil du Kamouraska et une volonté d’apprendre à mieux accompagner les personnes immigrantes de la part des municipalités, grâce à des outils conçus pour elles et leurs citoyens.

La MRC de Kamouraska, par l’entremise de son agente de mobilisation et de développement en immigration, Julie-Christine Helas, suggère des moyens aux municipalités de mieux accueillir les personnes immigrantes dans leur milieu. À cet effet, un guide de bonnes pratiques municipales a été réalisé récemment. Grâce à ce guide, les municipalités ont accès à des outils concrets en matière d’accueil des personnes issues de l’immigration, des suggestions d’actions à mettre en place et une liste de personnes pouvant les accompagner.

Une présentation du Guide à toutes les municipalités sera faite au cours de la prochaine année. «Plusieurs municipalités communiquent avec nous pour obtenir des idées d’actions concrètes et des outils en matière d’immigration. Le Guide est une piste de réponse puisqu’il propose à la fois des idées de terrain, applicables à court, moyen et à long terme, et qui permet aux municipalités de référer vers les ressources spécialisées en immigration», mentionne Mme Helas.

Une formation interculturelle pour les personnes qui vivent en résidence pour aînés accueillant des employés issus de l’immigration a aussi été réalisée durant l’été 2023. Ce fut notamment l’occasion d’échanger sur les réalités de l’immigration et de découvrir des portraits de kamouraskois installés depuis plusieurs années dans la région. La formation a connu un franc succès et il est possible qu’elle soit offerte à nouveau aux résidences intéressées.

Au chapitre des rencontres, plusieurs activités interculturelles, dont des 5 à 7 mais aussi l’activité de jumelage suivie du concert d’ouverture du Festival des générations Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, organisés en collaboration avec Projektion 16-35 ont suscité beaucoup d’intérêt.

«Ces activités sont des occasions de créer des ponts entre les cultures, rencontrer des personnes désireuses de découvrir la culture québécoise et de partager la leur. Aussi, les familles ont un impact positif sur la démographie des municipalités dans lesquelles elles s’installent. L’accueil et le réseautage sont primordiaux pour que nos nouveaux arrivants se sentent bien au Kamouraska», mentionne le préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy.

Ces multiples activités ont été rendues possibles grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités.