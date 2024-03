Panne temporaire de services en ligne de Revenu Québec

Le directeur général des Municipalités de Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Dany Sénéchal, est entré en poste depuis le 12 février. Il relève le défi de gérer les deux municipalités. Ce directeur général partagé possède l’expertise et les compétences d’apporter aux deux municipalités l’énergie, le savoir, la passion et ...