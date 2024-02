Près de 100 000 $ à trois médias communautaires de la circonscription

La députée Amélie Dionne, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, l’octroi d’une somme de 97 460 $ à 3 médias communautaires de Rivière-du-Loup - Témiscouata pour l’année 2023-2024.



Le gouvernement du Québec continue d’appuyer le milieu journalistique qui en a grand besoin en ce moment. Ce soutien permettra à ces médias communautaires de continuer à remplir leur mission consistant à fournir de l’information locale et régionale, tout en favorisant la participation des communautés à leurs activités.

«Les médias communautaires de la région jouent un rôle essentiel dans notre communauté et il est important de les soutenir dans leur mission. Ce soutien financier est une excellente nouvelle et vient également appuyer les efforts des journalistes et des bénévoles qui œuvrent à la diffusion d'un contenu de qualité et adapté à la réalité du milieu», a mentionné Amélie Dionne.

La Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays a reçu 34 250 $, la Coopération de solidarité d’information des Basques a obtenu 48 400 $ et le Jounal Épik de Cacouna s’est vu octroyer 14 810 $.

À l’échelle nationale, 155 médias communautaires, tels que des médias imprimés, des médias en ligne, des radios et des télévisions, vont bénéficier d’un soutien financier d’un total de 6,5 M$ pour l’année 2023-2024.

«En plus de favoriser l’accès à l’information locale et communautaire partout au Québec, cet appui contribue notamment à souligner l’engagement et l’apport de ces médias à la participation sociale, à l’inclusion économique et à l’action bénévole des Québécoises et Québécois», a rajouté Chantal Rouleau.

Rappelons qu’en plus des financements importants assurés depuis 5 ans, le gouvernement a fait adopter une motion à l’unanimité à l’Assemblée nationale afin de demander au gouvernement fédéral de revoir la tarification de Postes Canada, en ce qui a trait à la distribution des médias imprimés, pour que ces derniers puissent continuer de jouer leur rôle essentiel dans toutes les régions du Québec.