Un directeur général partagé entre Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Le directeur général des Municipalités de Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Dany Sénéchal, est entré en poste depuis le 12 février.

Il relève le défi de gérer les deux municipalités. Ce directeur général partagé possède l’expertise et les compétences d’apporter aux deux municipalités l’énergie, le savoir, la passion et le respect.

Ainsi, les défis et les objectifs de chacun des milieux seront respectés pour chaque conseil municipal et tous les citoyens. «En mon nom, au nom du conseil municipal et des employés de la municipalité de Saint- Joseph, nous lui faisons une belle place. Bienvenue chez nous Dany», déclare Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

M. Sénéchal était déjà à la tête de Saint-Alexandre-de-Kamouraska depuis 2022.