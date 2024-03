Journée internationale du droit des femmes : ça gronde dans le Témiscouata

Encore en 2024, les femmes doivent se battre afin de faire reconnaitre leurs droits. Même si plusieurs luttes ont été gagnées au fil des années, les combats, quoique différents, restent nombreux. Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le Centre des femmes du Témiscouata (CFT) et l’Autre-Toit du KRTB organisent une activité rassembleuse pour célébrer les victoires et donner la parole aux femmes de la région.

«On veut faire parler les femmes. On est conscientes d’un point de vue extérieur de ce que les femmes vivent en général, mais là on les fait parler sur leur vécu, leurs enjeux, leur ressenti», explique l’organisatrice-intervenante au CFT, Odélie Lafrance.

Dans la région, le plus grand enjeu touchant les femmes est l’accessibilité à l’interruption de grossesse, selon Mme Lafrance. Avec les bris en obstétriques récurrents sur le territoire, les femmes ont l’obligation de se déplacer à Rivière-du-Loup, ce qui demande plus de logistique pour elles. L’intervenante évoque aussi l’accès difficile aux logements pour les mères avec enfants, surtout pour les immigrantes.

En général, Mme Lafrance considère qu’il reste beaucoup de travail à faire du côté de l’intersectionnalité, pour qu’entre elles, les femmes aient les mêmes droits, ainsi que du côté salarial. Elle cite en exemple le mouvement du Front commun composé à 80 % de femmes qui s’est levé pour obtenir de meilleures conditions de travail et un salaire plus équitable. «Ce sont des femmes qui se sont mobilisées et qui ont perdu beaucoup pour travailler, pour améliorer leurs conditions», indique-t-elle.

Sous le thème «Ça gronde», les femmes, les hommes et leurs enfants sont invités le 8 mars dès 16 h 30 au BeauLieu Culturel du Témiscouata pour souligner la Journée Journée internationale du droit des femmes 2024. Mousseux et grignotines accueilleront les invités avant le début d’une activité ludique d’une heure sous forme d’un questionnaire. Les participants pourront répondre à des questions sur les enjeux actuels des femmes à l’aide de leur cellulaire.

Par la suite, un buffet gratuit sera servi. Après le repas, les invités pourront se déhancher sous la musique du monde de MADO, une professeure de danse de la région. L’évènement se terminera vers 20 h 30.

Les inscriptions sont nécessaires avant le 6 mars en appelant le CTF au 418 854-2399. Il est aussi possible de s’inscrire en écrivant à L’Autre-Toit du KRTB ou le CFT sur Facebook.