Retour du Super party de crabe de la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent

La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de son Super Party de Crabe annuel pour une 20e année. Il aura lieu le samedi 27 avril au Colisée Financière Sun Life de Rimouski. Cet évènement permet d’amasser des fonds pour soutenir les initiatives et la mission de l’organisme auprès des jeunes en difficulté partout au Bas-

Saint-Laurent.

«Le souper de crabe est notre évènement phare dans l’année, et celui-ci nous permet d’accroître la visibilité de la Fondation auprès de la population», explique Patricia Allard, directrice de la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

«Après notre retour en salle l’an dernier, qui a connu un énorme succès avec une somme amassée jamais vue auparavant, nous avons été en mesure de constater combien nos invités ont à cœur la cause des jeunes. Les gens et les entreprises de tous horizons sont impatients de revenir année après année, et de se régaler de crabe à volonté dans une ambiance festive et rassembleuse. Plusieurs nous écrivent de partout au Québec et des mois à l’avance, pour être certains de ne pas manquer ce rendez-vous incontournable», poursuit-elle.

S’il reste bien entendu plusieurs détails à être annoncés, la Fondation indique que de belles surprises attendent les convives encore cette année, avec la formule souper/soirée. Les billets pour l’évènement sont d’ailleurs déjà en vente en ligne. Pour se renseigner sur les tarifs et s’en procurer il faut se rendre au www.fondationcjbsl.com.