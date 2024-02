Mario Bastille salue le travail des paramédics louperivois 

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a félicité les paramédics de la Coopérative du Grand-Portage pour leur travail et leur efficacité, en marge de la plus récente séance ordinaire du conseil municipal.

Dans une courte prise de parole en toute fin de séance, M. Bastille s’est réjoui de constater que les paramédics locaux brillent actuellement sur la scène provinciale pour leur efficacité au quotidien.

L’élu faisait notamment référence aux résultats d’une récente enquête du Journal de Québec qui révélait que Rivière-du-Loup était la ville québécoise où le délai moyen avant l’arrivée d’une ambulance était le plus court. Selon les données compilées et partagées par le quotidien, le temps de réponse moyen est de 5 minutes et 31 secondes en sol louperivois. Un sommet en province parmi les villes et municipalités de plus de 10 000 habitants.

«Je voudrais féliciter et remercier la Coopérative des paramédics du Grand-Portage. On a le privilège d’être les premiers et c’est grâce à ces gens-là.»

Mario Bastille a raconté avoir rencontré des paramédics au début du mois lorsqu’il a assisté à une remise de diplômes de reconnaissance. «J’ai pu échanger avec eux. Ce sont des gens passionnés et je crois que ça se représente bien dans le travail qu’ils font et dans le résultat qu’on a aujourd’hui.»

«Évidemment, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, comme les distances à parcourir, mais on peut être fiers de ça. On peut juste saluer ce travail-là, les féliciter et les remercier.»

S’il fait bon de vivre à Rivière-du-Loup, on y vit aussi en sécurité, a-t-il noté.

Notons que le classement du Journal de Québec est également élogieux pour deux autres villes du territoire bas-laurentien. Matane, avec un délai de réponse de 6 minutes et 21 secondes, ainsi que Rimouski, avec un délai moyen de 6 minutes 22 secondes, complètent le top 3 provincial.