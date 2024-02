Le samedi 24 février dernier, plus de 100 convives se sont réunis pour célébrer l'inauguration de La Cabane du Ravage Pohénégamook, une toute nouvelle destination agrotouristique, située au cœur de la Ville de Pohénégamook.

«Les gens ont très bien répondu, même, au-delà de nos attentes», a exprimé Steve Jalbert, copropriétaire de La Cabane du Ravage Pohénégamook. L’équipe, qui s’attendait à accueillir 80 personnes, a eu une belle surprise lors du souper méchoui; un total de 110 personnes étaient présentes.

Notons la présence d’Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata de même que son attaché politique, Yves Lebel, Denis Ouellet et Chantal Ouellet de la MRC du Témiscouata, Stéphane Larochelle, maire suppléant de la Ville de Pohénégamook ainsi que Simon Grenier et Danielle Bard, Lorianne Pettigrew, directrice de compte chez Desjardins, Francine Caron et le conseil d’administration du Verger Patrimonial du Témiscouata, Daniel Blier et Véronique Levasseur de la microbrasserie Le Secret des Dieux, puis Réjean Bilodeau, historien et auteur dans le domaine acéricole.

C’est donc entourés de partenaires enthousiastes, de membres de la famille, d'amis et d'employés passionnés, que les propriétaires Steve et Dany Jalbert, ont ouvert les portes de La Cabane du Ravage, offrant ainsi une expérience authentique de cabane à sucre avec une touche moderne.

Les festivités ont débuté avec un rassemblement dans la zone festive, tout en haut du parc de glissades sur tube, lequel est doté d'une remontée mécanique, et offre des sensations fortes pour les visiteurs de tous âges. «On a eu des conditions de glisse idéales», a souligné Steve Jalbert. «On a atteint des vitesses fulgurantes, [dont] 56 km/h.» Les sentiers de marche et de raquette à travers l'érablière ont également été explorés, permettant aux invités de découvrir la beauté naturelle de la région.

Une visite guidée des installations de production du sirop d'érable a été une expérience éducative. Les invités ont eu un aperçu du processus de fabrication de ce délice sucré emblématique du Québec et de la région.

Dans la boutique de produits gourmands, les convives ont eu la chance de découvrir une sélection exclusive de produits signatures développés spécialement pour La Cabane du Ravage, ainsi que plusieurs grands classiques mettant en valeur le meilleur du terroir local.

Cette journée était également l’occasion de lancer la toute nouvelle bière blonde à l’érable, «La Cabane du Ravage», en collaboration avec la Microbrasserie Le Secret des Dieux. Un nouveau produit et partenariat qui a su plaire aux convives.

«Ça a été une réussite à 100%. Une journée merveilleuse», a conclu Steve Jalbert.

Pour plus d'informations et pour réserver votre visite, consultez le site web www.cabaneduravage.com, ou la page Facebook de La Cabane du Ravage Pohénégamook.