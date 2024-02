Un bilan remarquable pour la programmation de Trois-Pistoles, fêtes illuminées, ville animée

Sous un soleil radieux et une température clémente s’est conclu la programmation 2023-2024 de «Trois-Pistoles, fêtes illuminées, ville animée» le dimanche 18 février. Le comité organisateur dresse un bilan très positif des quatres activités réalisées entre décembre et février.

Les différents évènements proposés ont offert des opportunités de rassemblement à la population des Basques pour animer les milieux de vie et pour profiter de la belle saison hivernale. Formé de représentants de la Ville de Trois-Pistoles, de la SADC, du CLD et de la MRC Les Basques, le comité estime que plus de 1 000 personnes ont pris part aux activités plus d’avoir généré des retombées sociales, culturelles et économiques dans la communauté.

Une nouvelle formule qui plait pour le Marché de Noël

Comme tout premier événement le Marché public des Basques a proposé une nouvelle formule pour le Marché de Noël. Ce dernier a eu lieu à la salle l’Abri-Doré à la place du sous-sol de l’église. Les exposants ont été ravis de ce changement puisque l’achalandage s’est accru. Un partenariat avec la Maison du Notaire a aussi permis de faire découvrir ce lieu. Plus de 400 personnes ont été rejointes lors de l’évènement.

En décembre était aussi organisé la Fête des lumières. Une température idéale, de la neige et quelques judicieux ajouts, dont une offre alimentaire, une animation musicale, des promenades de poneys, la présence des pompiers du service incendie de Trois-Pistoles, ont rendu cette fête mémorable. Le parc de l’église de Trois-Pistoles a accueilli un très grand nombre de personnes, soit plus de 500 visiteurs.

Décembre s’est poursuivi avec un le grand concert Ensemble pour Noël qui a permis de réunir plus de 500 personnes à l’intérieur de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Lors de cette soirée, le public a pu assister à un concert musical réunissant de talentueux artistes d’ici réunis pour interpréter un répertoire lié à l’hiver et aux Fêtes.

La toute dernière activité de la programmation s’est déroulée le 18 février avec la Fête hivernale qui s’est tenue au camping municipal de Trois-Pistoles. Le comité organisateur souhaitait offrir à la population des Basques un événement rassembleur qui donnerait le goût de bouger, d’être actif et de braver le froid. Pour réaliser ces objectifs, il a, entre autres, offert une initiation au fatbike pour petits et grands, de l’animation et une activité cardio qui a réchauffé la foule grâce à une séance de zumba.

Les membres du comité organisateur tiennent à remercier chaleureusement l’apport des personnes, organismes, entreprises qui ont collaboré de près ou de loin au succès de ces activités ainsi que la population qui s’est jointe aux différentes activités.