Troisième «Journée Remerciement Salvatoré» aux profits d'organismes locaux

La troisième édition de la Journée Remerciement Salvatoré aura lieu ce mardi 27 février. Pizza Salvatoré renouvelle cette campagne unique qui met en lumière l'engagement de l’entreprise familiale envers sa communauté et ses équipiers en restaurant.

Lors de cette journée spéciale, 100% des ventes de pizzas seront redistribuées. Les cinq frères et sœurs à la tête de Pizza Salvatoré renouvelle cette généreuse campagne d'offrir la moitié des ventes de pizzas réalisées ce jour-là en bonus salarial à tous les équipiers en restaurant. L'autre moitié des ventes sera transformée en pizzas gratuites et offertes à des organismes caritatifs locaux et des groupes communautaires dans les 80 localités de l’Est du Canada là où les restaurants sont implantés.

Cette journée de remerciement a pour objectif de reconnaître concrètement le travail des équipiers au cours de l’année précédente, tout en offrant des pizzas larges gratuitement à ces 80 organismes communautaires pour leurs événements à venir. Il est important de souligner que la totalité des ventes de pizzas réalisées ce jour-là sera redistribuée, dépassant ainsi une simple contribution symbolique.

«Chaque gestionnaire associé de restaurant a eu la liberté de choisir un organisme local qui lui tient à cœur, et pour lequel cette donation en pizzas aura un impact significatif dans sa communauté», souligne Élisabeth Abbatiello, Vice-Présidente aux Communications et au Rayonnement chez Pizza Salvatoré.