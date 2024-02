Lancement du Golf en santé Hôtel Levesque

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a annoncé, le 23 mars, que les inscriptions pour son activité de Golf en santé Hôtel Levesque du 7 juin prochain sont ouvertes.

L’évènement se déroulera au Club de Golf de Rivière-du-Loup et, par la suite, à l’Hôtel Universel pour un souper en santé Aliments Asta, incluant un encan à la criée présenté par Groupe Medway et un encan silencieux.

Deux forfaits sont offerts. Le forfait pour la journée complète inclut le tournoi de golf et le souper pour 255 $ par personne ou 1 000 $ pour un foursome. Quant au forfait souper gastronomique, il est à 155 $.

Toute la population est invitée à s’inscrire à ce tournoi amical; les places sont limitées et les inscriptions se tiendront jusqu’au 11 avril prochain.

Tous les fonds amassés lors de cette activité de financement serviront pour plusieurs projets de santé tels que :

Équipements permettant d’intensifier encore plus les soins que nous pouvons prodiguer à domicile, grâce à un véhicule adapté (VESTA) qui contient ces équipements spécialisés;

Appareils pour aider le personnel, ainsi que les usagers avec déficiences intellectuelles et physiques, tels que des équipements pour une salle de stimulation sensorielle, une embosseuse braille, un logiciel de conversion, des équipements de flottaison, un IPAD d’aide spécialisée, etc.;

Trois appareils pour le traitement de l’apnée du sommeil.

La présidence d’honneur de l’édition 2024 sera assurée par Micheline Morneau, personnalité bien connue dans la région.

Les personnes intéressées peuvent communiquer dès maintenant au 418-868-1010 poste 2237 ou à [email protected], et ce, avant le jeudi 11 avril. Il est également possible de s’inscrire via le site web santerdl.ca.