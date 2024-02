Lancement du Golf en santé Hôtel Levesque de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que la présidence d’honneur de son Golf en santé Hôtel Levesque du 7 juin sera assurée par Micheline Morneau.

«C’est avec une grande joie que j’ai accepté de me joindre à l’équipe de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour l’édition du Golf en santé Hôtel Levesque 2024 à titre de présidente d’honneur. Étant née à Rivière-du-Loup et ayant vécu plus de 60 ans dans la région, je connais l’importance des services de proximité pour la population et de continuer d’offrir de nouveaux équipements pour nos familles! J’ai à cœur de redonner à ma région.

Ça fait partie de mes valeurs profondes. Je suis convaincue, qu’ensemble, nous pouvons nous offrir la santé en cadeau! Nous vous attendons en grand nombre le 7 juin prochain pour notre santé et celle de nos proches», mentionne la présidente d’honneur, Micheline Morneau.

Les personnes qui n’aiment pas le golf auront l’opportunité de se joindre à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lors du souper en santé Aliments Asta qui inclura un encan à la criée présenté par Groupe Medway et un encan silencieux à l’Hôtel Levesque.

Toute la population est invitée à se joindre à cet événement. Les détails et les modalités entourant les inscriptions seront dévoilés prochainement.