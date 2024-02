C’est le 27 février prochain qu’aura lieu la 3e édition de la Journée Remerciement Salvatoré. Lors de cette journée, 100 % des ventes de pizzas seront redistribuées.

Les cinq frères et sœurs à la tête de Pizza Salvatoré renouvelle cette campagne, dont la moitié des ventes de pizzas réalisées ce jour-là seront offertes en bonus salarial à tous les équipiers en restaurant. L'autre moitié des ventes sera transformée en pizzas gratuites et offertes à des organismes caritatifs locaux et des groupes communautaires dans les 80 localités de l’Est du Canada, là où les restaurants sont implantés.

Cette journée de remerciement a pour objectif de reconnaître concrètement le travail des équipiers au cours de la dernière année, tout en aidant les différentes communautés.

«L'année dernière, tout comme la première édition, a été un franc succès. Nous sommes ravis d'élargir cette année notre soutien à un plus grand nombre d'organismes communautaires pour les aider à organiser divers repas! Suivre l’exemple de nos grands-parents et parents a toujours été naturel pour nous de la 3e génération, qui avons racheté l’entreprise familiale en 2018. Cette tradition se perpétuera sans aucun doute, la 4e génération est déjà fort nombreuse», exprime Élisabeth Abbatiello, copropriétaire et vice-présidente aux communications et au rayonnement chez Pizza Salvatoré.

Chaque gestionnaire associé en restaurant a eu la liberté de choisir un organisme de sa localité qui lui tient à cœur et pour lequel cette donation en pizzas aura un réel impact dans sa communauté.

Pizza Salvatoré est une entreprise familiale 100 % québécoise de 81 pizzérias en opération réparties dans quatre provinces canadiennes, et qui compte 2 800 équipiers.