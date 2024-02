Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite ses membres et ses partenaires à s’inscrire sans plus tarder au colloque annuel de l’industrie touristique qui se déroulera le mercredi 13 mars 2024 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, sous le thème « Les temps changent ».

Lors du souper-soirée « Découvertes du Bas-Saint-Laurent », un hommage sera rendu à monsieur Pierre Laplante, ex-directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent, dont l’implication a été marquante pour l’industrie touristique. La soirée sera animée de nouveau par monsieur Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu.

Pendant la journée, des ateliers sont présentés en avant-midi, suivi de conférences et d’un panel de discussions en après-midi, avec quatre entrepreneures/entrepreneurs bas-laurentiens inspirants. Les ateliers et les conférences de la journée sont gratuits. Les billets pour le souper-soirée « Découvertes du Bas-Saint-Laurent » sont présentement en prévente jusqu’au 29 février et en vente jusqu’au 6 mars.

«Toute l’équipe et le conseil d’administration vous invitent à être des nôtres pour ce grand rendez-vous annuel. Les rencontres et les échanges sont toujours très enrichissants et inspirants! Ce moment nous permet de prendre un pas de recul, de porter un regard sur ce qui s’en vient, les tendances, les enjeux et de nous donner un élan vers l’avant!», a lancé Pierre Levesque, président-directeur général, Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.atrbsl.ca.