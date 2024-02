Séance d’information sur l’état de la situation de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles

Le programme étant toujours en processus de révision par l’Université Western, la Ville de Trois-Pistoles, en collaboration avec le réseau des familles hôtesses, souhaite réitérer son vif intérêt pour le retour du programme en 2025.

«Nous sommes confiants que nous obtiendrons une réponse positive d’ici le mois de mai 2024. Cependant, l’École a une telle importance sur notre milieu que nous ne pouvons rester les bras croisés en attente d’une réponse», souligne la Ville.

Pour cette raison, le comité de l’École d’immersion, qui regroupe des membres du conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles et des représentants du réseau des familles hôtesses, tiendra une séance d’information sur l’avancement des démarches. De plus, le comité présentera les prochaines étapes qu’il souhaite entreprendre en collaboration avec la population. Une pétition sera lancée ainsi qu’un document que les familles pourront remplir afin d’indiquer si elles souhaitent accueillir des étudiants en 2025.

Les familles qui font partie du réseau ainsi que toute personne intéressée à devenir famille hôtesse sont invitées à participer à cette séance d’informations. L’événement se déroulera le mardi 27 février à 19 h à la salle Édith-Martin du Centre culturel de Trois-Pistoles.

Rappelons qu’implantée en 1933, l’École d’immersion française de Trois-Pistoles est la plus vieille école du genre au Canada et que ses activités génèrent des retombées économiques et sociales importantes pour l’ensemble du milieu.