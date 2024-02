Le pont de glace du lac Témiscouata rouvre à la circulation

Le 16 février dernier, les cadets de Rivière-du-Loup recevaient la visite du lieutenant-colonel Philippe Guidon, commandant de l'Unité régionale de soutien aux cadets de la région de l'Est, et de l'adjudant-chef Marc Gabanna. Ces invités étaient présents pour souligner l'engagement et le travail de deux officiers du corps de cadets 2785 de ...