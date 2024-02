Des officiers instructeurs cadets de Rivière-du-Loup récompensés

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) annonce de nouvelles formations et conférences pour les semaines des 26 février et 4 mars; «Infonuagique», «Sécurité informatique», «Ma tablette - ma santé», l’île de La Réunion, le récit d’une travailleuse humanitaire et le Salon du livre de Rimouski. Ces activités ...