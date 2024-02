Formations et conférences pour les personnes de 50 ans et plus

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) annonce de nouvelles formations et conférences pour les semaines des 26 février et 4 mars; «Infonuagique», «Sécurité informatique», «Ma tablette - ma santé», l’île de La Réunion, le récit d’une travailleuse humanitaire et le Salon du livre de Rimouski. Ces activités s’adressent aux personnes de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

INFONUAGIQUE

Lors de cette formation animée par Denis Vachon de l’organisme Formatio, les participants pourront en apprendre davantage sur l’infonuagique et ses interactions comme l’accès à l’Internet, le stockage de données ainsi l’utilisation de certaines applications Google comme Agenda, Chrome, Disque, Documents, Gmail et Photos. La conférence débutera le lundi 26 février, à 10 h. Elle se poursuivra pendant cinq semaines à raison de deux heures par semaine, à distance sur Zoom.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

D’une durée de deux heures, cette formation, animée par Pierre Wolfshagen de l’organisme Formatio, permettra de comprendre les risques reliés à l’information personnelle que les internautes laissent sur les sites web et comment les entreprises et les pirates informatiques utilisent ces informations. On discutera des différents types d’hameçonnage et comment les identifier. Des conseils sur des logiciels, des services et des astuces pour sécuriser ses comptes ainsi que comment créer des mots de passe sécurisés seront offerts. Cet atelier est le second des «Ateliers d’informatique du mercredi». La formation aura lieu le mercredi 28 février, à 9 h 30, à distance sur Zoom.

L’ÎLE DE LA RÉUNION

L’île de La Réunion est une île aux mille visages et religions. Dans ce cosmopolitisme né de l’esclavage, est né un vivre-ensemble vanté dans le monde entier. La population vit sur le flanc de deux volcans, dont l’un est encore actif régulièrement. Cette île à grand spectacle offre un dépaysement total, c’est un carrefour des cultures et des paysages. Mille pays en une île, tel est ce qu’offre La Réunion, non sans vivre les défis du post-colonialisme et du chômage de jeunes qualifiés. L’animateur, Jean-Pierre Perouma, est un fier Rébéquois (Réunionnais du Québec). Cette conférence se tiendra le mercredi 28 février, à 13 h 30, en présence à l’UQAR et simultanément à distance sur Zoom. Elle est la première de deux de la série «Découvrir un pays».

RÉCIT DE VIE

Comment et pourquoi les travailleurs humanitaires décident-ils de partir en mission? Quelles sont les motivations qui ont conduit Hélène à s'impliquer dans cette organisation? Quelles sont les missions qu’elle a accomplies et dans quels pays? Combien de temps dure une mission à l'étranger? Quels sont les liens avec les gens avec qui elle travaille et comment se développent-ils par la suite? Quelles sont les difficultés rencontrées à son retour que ce soit au niveau de l'adaptation au milieu de vie, à la famille, aux amis, aux amours? La conférence, donnée par Hélène Ely du Comité International de la Croix-Rouge, aura lieu le vendredi 1er mars, à 13 h 30, à distance sur Zoom.

MA SANTÉ – MA TABLETTE

Divers sujets seront abordés lors de cet atelier : revue de quelques applications reliées à la santé, fonctions cognitives et sa tablette, outils électroniques et survol du Dossier médical Québec : inscription ClicSÉQUR, se connecter, interface du dossier médical. Cet atelier est le troisième des «Ateliers d’informatique du mercredi». L’animateur est Pierre Wolfshagen de l’organisme Formatio. L’atelier se tiendra le mercredi 6 mars, à 9 h 30, à distance sur Zoom.

SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI

Volubile et passionné comme toujours, Robin Doucet nous parlera de son parcours de vie, en insistant sur les 27 années passées à la direction du Salon du livre de Rimouski, depuis 1996. Il fera la description de cet organisme culturel de premier plan dans la région, tout en présentant les nombreuses étapes et implications qui conduisent à une édition annuelle du Salon du livre : planification, organisation, production et contrôle. Cette conférence fait partie de la nouvelle série «Lecture, théâtre et jazz en région». Elle aura lieu le mercredi 6 mars, à 13 h 30, en présence à l’UQAR et simultanément à distance sur Zoom.

RAPPELS ET MODIFICATIONS

La visite de la Scierie Rosario Poirier de Saint-Alphonse-de-Caplan prévue le mardi 20 février est reportée.

La conférence «La proche aidance, une reconnaissance essentielle» du mercredi 21 février, à 13 h 30, se déroulera uniquement à distance sur Zoom. Il ne faut pas se présenter à l’UQAR.

Il est toujours possible de s’inscrire à la conférence «Sexe, mensonges et vieillissement» prévue le vendredi 23 février, à 13 h 30, à distance sur Zoom.INFORMATION ET INSCRIPTION

Les formations sont accessibles à tous alors que les conférences et les visites sont réservées aux membres de l’ADAUQAR. En devenant membre au coût de 20 $, il sera possible de participer à toutes les conférences et visites durant deux sessions consécutives.

Les informations relatives à chaque activité et celles pour devenir membre sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. On peut également communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].