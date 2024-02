Le pont de glace du lac Témiscouata est ouvert à la circulation

Le pont de glace du lac Témiscouata qui relie Saint-Juste-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac est ouvert depuis le 16 février. Permettant aux usagers de circuler entre les deux rives sans avoir à contourner le lac Témiscouata, cet accès est aussi emprunté par de nombreux adeptes de sports d’hiver.

«Historiquement, ça fait partie de notre culture. Depuis la constitution de Saint-Juste-du-Lac en 1923 et même avant, le pont de glace permet aux gens de voisiner leur famille. C’est un lien de communication important entre les gens de Saint-Juste-du-Lac, Cabano et Notre-Dame-du-Lac», souligne le maire de Saint-Juste-du-Lac, Alain Caron.

Ce dernier constate aussi que le pont de glace représente un attrait touristique, alors que de nombreux curieux se rendent sur place pour voir les véhicules y circuler.

Se rendre à Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) à partir de Saint-Juste-du-Lac, représente un trajet de 39 kilomètres, d’une durée de 30 minutes. Avec le pont de glace, long de 1,5 kilomètre, ce trajet prend une douzaine de minutes. «Ça fait moins de pollution et ça représente des économies importantes pour les gens», ajoute M. Caron.

L’année passée, le pont de glace n’avait pas pu être mis en place parce que la surface n’était pas assez solide. Cette situation était survenue également quelques années plus tôt, en 2016. En ce 16 février 2024, la glace est franche et d’un peu plus d’une douzaine de pouces d’épaisseur (30 centimètres).

«Ça fait un bon petit bout qu’on surveillait ça de près. C’est important d’assurer un suivi serré pour la sécurité des gens. Il annonce encore froid pour les semaines à venir, tout devrait bien aller», ajoute Alain Caron. L’entretien est assuré par le responsable Guy St-Pierre. L’accès est emprunté non seulement par des automobilistes, mais également par des marcheurs, des cyclistes, et des adeptes de sports d’hiver comme la raquette et le ski de fond.

Il est important de respecter la limite de vitesse de 25 km/h afin d’éviter la création de vagues qui pourraient endommager cet accès en faisant craquer la glace. Les utilisateurs doivent aussi laisser environ 30 mètres entre chaque véhicule. Pour les camionnettes, le poids maximal est de 6500 lbs, ou 2949 kg. Le pont de glace est interdit aux camions lourds en tout temps.

En 2022, le pont de glace avait été ouvert à la circulation le 28 janvier. En 2021, l’accès avait été autorisé le 11 février.