Activités de formation, conférences et visites pour les 50 ans et plus

L'Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) présente ses activités pour la semaine du 19 février; la visite de la Scierie Rosario Poirier de Saint-Alphonse-de-Caplan, la formation «Les courriels et leur sécurité», ainsi que les conférences «La proche aidance, une reconnaissance essentielle» et «Sexe, mensonges et vieillissement».

VISITE DE LA SCIERIE ROSARIO POIRIER DE SAINT-ALPHONSE-DE-CAPLAN

Découvrez son historique, ses produits et ses projets de développement. La visite de la scierie permettra de voir comment se transforme le bois et comment l’entreprise valorise au maximum cette ressource naturelle. Elle aura lieu le mardi 20 février, à 13 h 15, en présence.

LES COURRIELS ET LEUR SÉCURITÉ

Lors de cette courte formation d’une durée de deux heures, l’animateur Denis Vachon passera en revue les sujets suivants : introduction aux courriels, les composantes d’un courriel, l’utilisation d’un compte GMAIL et les courriels frauduleux. Cet atelier est le premier des «Ateliers d’informatique du mercredi». La formation se tiendra le mercredi 21 février, à 9 h 30, à distance sur Zoom.

LA PROCHE AIDANCE, UNE RECONNAISSANCE ESSENTIELLE

Durant cette conférence, l’animatrice présentera l’organisme l’Appui et ses divers services offerts partout au Québec. Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? Quels sont ses défis? À quel moment aller chercher de l’aide? Comment prendre soin de soi dans ce parcours propre à chacun et chacune? Elle abordera également la situation de la proche aidance et les actions concrètes réalisées au Bas-Saint-Laurent. L’animatrice Geneviève Deschênes est conseillère en développement régional de l’Appui des proches aidants au Bas-Saint-Laurent. Cette conférence est la troisième et dernière de la nouvelle série «Vivre en sécurité». Elle aura lieu le mercredi 21 février, à 13 h 30, en présence à l’UQAR et simultanément à distance sur Zoom.

SEXE, MENSONGES ET VIEILLISSEMENT

Les figures du sexe, de l’amour, de la séduction sont devenues omniprésentes dans nos vies quotidiennes pleines de phantasmes, d’attirances, de désirs. Il arrive pourtant un âge où ces territoires semblent inaccessibles aux ainés, aux seniors si nous écoutons ce qui se dit à leur propos… Nous n’en aurions plus la capacité, les moyens, l’envie, sans parler de la Beauté! Derrière ce regard, une légion de préjugés et toute une cascade de stéréotypes négatifs voudraient nous faire croire qu’il nous faut renoncer à l’amour, à la sexualité. Et pourtant, ils n’ont pas d’âge! Ils sont seulement moins bruyants, moins démonstratifs qu’aux âges précédents. La conférence, donnée par Jean-Jacques Amyot, aura lieu le vendredi 23 février, à 13 h 30, à distance sur Zoom.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Les formations sont accessibles à tous alors que les conférences et les visites sont réservées aux membres de l’ADAUQAR. En devenant membre au coût de 20 $, il sera possible de participer à toutes les conférences et visites durant deux sessions consécutives.

Les informations relatives à chaque activité et celles pour devenir membre sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. On peut également communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].