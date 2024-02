Inauguration officielle du Centre de plein air GDS à Dégelis

Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS Bas-Saint-Laurent se sont prononcés à 80,8 % en faveur de l’entente de principe. «Après un an et demi de négociations et une mobilisation sans précédent, c’était cette semaine au tour des membres de l’APTS du Bas-Saint-Laurent de ...