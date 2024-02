Une soirée festive pour le 8 mars

Le Comité local du 8 mars 2024 organise une activité dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. La population témiscouataine est invitée à participer gratuitement à une soirée festive qui se tiendra le vendredi 8 mars prochain, dès 16 h 30, au Beaulieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac.

Les personnes participantes pourront, d’abord, réfléchir et partager entre personnes alliées pour l’amélioration des droits des femmes. Ensuite, elles continueront les échanges autour d’un repas offert gratuitement. Finalement, Mado, une professeure de danse de la région, animera le reste de la soirée en montrant quelques mouvements danse avant de laisser les gens bouger librement sur de la musique multiculturelle.

Un moment inclusif et solidaire pour se mobiliser, se rassembler, se réseauter et célébrer le progrès fait et à venir des femmes dans l’atteinte de l’égalité.

Inscrivez-vous avant le 6 mars en communiquant au 418-854-2399, ou en ligne via la page Facebook du Centre des Femmes du Témiscouata.