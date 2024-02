Une firme d’avocats analysera les soumissions du centre des loisirs de Saint-Antonin

La Ville de Saint-Antonin a mandaté la firme d’avocats Caïn Lamarre afin d’analyser les deux plus basses soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour la construction du nouveau centre des loisirs et de la patinoire couverte.

Une résolution a été adoptée à ce sujet lors de la plus récente séance du conseil de ville, le 12 février. La directrice générale de la Ville de Saint-Antonin, Nancy Dubé, souligne que seulement 1 000 $ séparent les deux offres les plus basses.

Le soumissionnaire le plus bas est Marcel Charest et fils, qui a transmis des offres de 6 197 000 $ avant les taxes sans option, et de 6 263 650 $ avec trois options. AGM Construction a soumis des offres chiffrées à 6 198 000 $ (sans option) et 6 272 900 $ (trois options). Les trois options concernent le traitement acoustique, le déplacement de la patinoire et l’éclairage du stade.

«La Ville veut s’assurer que les deux plus basses soumissions reçues sont conformes aux documents d’appel d’offres avant d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.» Elle veut ainsi éviter de se retrouver dans un litige impliquant l’un des soumissionnaires lorsque le contrat sera octroyé. La Ville a reçu cinq soumissions variant de 6,2 à 6,9 M$ dans le cadre de ce projet.

En septembre 2023, la Ville de Saint-Antonin avait adopté un règlement d’emprunt de 7,46 M$ pour la construction du nouveau centre des loisirs et de la patinoire couverte.