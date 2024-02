DuBreton demande l’appui des consommateurs

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement d’une formation accélérée de cinq mois (705 heures) afin de devenir préposé(e) aux bénéficiaires et auxiliaire en santé et services sociaux. Cette formation débutera en mars dans les centres de formation professionnelle de la région et permettra de travailler dans les CHSLD, les maisons des aînés et ...