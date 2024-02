Demande d’enquête sur les prix de l’essence à Rivière-du-Loup

Des agents du Bureau de la concurrence ont mené des vérifications dans la région de Rivière-du-Loup concernant le prix élevé de l’essence. Selon un avis de la Régie de l’énergie transmis au ministre Pierre Fitzgibbon, les régions du Bas-Saint-Laurent (10,32 %), de la Côte-Nord (10,56 %) et du Nord-du-Québec (12,02 %) sont celles où le niveau relatif des marges de détail* estimées est le plus élevé dans l’ensemble du Québec en 2023.

La visite des agents du Bureau de la concurrence du Canada a pour but de détecter les possibles comportements anticoncurrentiels, comme la fixation des prix.

D’après la plus récente analyse de la Régie de l’énergie qui date de novembre 2023, entre 2018 et 2023, la moyenne annuelle de marges de détail estimées pour l’essence ordinaire est passée de 8,86 cents/litre à 15,49 cents/ litre au Bas-Saint-Laurent, un écart de 6,63 cents/litre en cinq ans. Il s’agit de la 4e plus grande augmentation dans l’ensemble du Québec, après la Capitale-Nationale (10,60), Chaudière-Appalaches (7,53) et la Côte-Nord (6,68).

En aout 2023, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a écrit une lettre au Commissaire de la concurrence, Matthew Boswell, afin de lui demander d’enquêter sur la situation qui prévaut à Rivière-du-Loup. Elle soulignait des disparités des prix à la pompe dans la ville comparativement à ceux des MRC voisines.

«Sur le territoire de Rivière-du-Loup, nous avons remarqué périodiquement des prix de 10 cents plus élevés que le prix payé dans nos régions voisines et ailleurs au Québec», peut-on lire dans cette missive. Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a d’ailleurs été mis en copie conforme.

Selon les informations transmises par l’attachée politique de la députée Amélie Dionne, Amélie Martineau, un spécialiste a été engagé afin d’évaluer la situation des prix de l’essence à la suite des avis émis par la Régie de l’énergie.

«Il a été mandaté par le ministère de l’Énergie, de l’Innovation et de l’Énergie afin de réaliser une étude sur le marché de détail de l’essence et du carburant diesel. Son rôle sera aussi d’émettre des pistes de solution pour assurer une saine concurrence dans toutes les régions du Québec.»

En octobre 2023, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait convoqué les cinq patrons des principaux détaillants d’essence dans la région de la Capitale-Nationale (Couche-Tard, Pétroles Cadeko, Harnois Énergies, Costco Wholesale Canada et Sobeys) pour obtenir des explications. Les marges de détail dans cette région sont au-dessus de la moyenne du reste du Québec depuis 2021.

* D’après les informations de la Régie de l’énergie, la marge de détail comprend les profits du détaillant et ses couts d’exploitation.