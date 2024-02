Une nouvelle luge paranordique à Notre-Dame-du-Portage 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage a récemment équipé son chalet des sports d’une luge paranordique. Un équipement, offert gratuitement, qui permettra une plus grande inclusivité des personnes handicapées ou en perte de mobilité.

Ce sont les élus du conseil municipal qui ont démontré une ouverture pour l’achat de la luge dans les dernières semaines. Disponible depuis la mi-janvier, elle vient maintenant compléter une offre déjà intéressante pour la pratique des sports hivernaux sur le site de la Côte de la Mer.

«Le chalet des sports est très fréquenté, que ce soit par des citoyens, des gens de l’extérieur ou encore des élèves du centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. On a un très gros achalandage et on a toujours une volonté de démocratiser le lieu et de le faire connaitre au plus grand nombre», a expliqué le maire de Notre-Dame-du-Portage, Vincent More.

«On trouvait ça intéressant d’offrir ce service-là. Il y a une clientèle qui a des besoins et on voulait contribuer à lui offrir un lieu pour répondre à ces besoins-là», a-t-il ajouté.

Depuis l’annonce de l’acquisition, sur les réseaux sociaux, la réception des citoyens est très positive. Les premières personnes à l’avoir utilisé ont également grandement apprécié leur expérience, selon M. More.

La luge paranordique permet la pratique du patinage ou du ski de fond. Elle peut être utilisée de façon autonome ou être poussée par quelqu’un, autant pour les enfants que les adultes. Pour l’utiliser en ski dans les sentiers, de façon autonome, la personne doit être en mesure d’utiliser ses bras parce qu’elle doit pouvoir freiner.

«C’est gratuit et disponible tant que les sentiers sont ouverts. Il faut simplement demander à un employé pour y avoir accès et donner une pièce d’identité pour réserver», a soutenu M. More, soulignant que le personnel du chalet sera également formé afin de pouvoir accompagner du mieux possible les personnes qui souhaitent en profiter.

«L’idée, c’est maintenant d’en parler et de permettre au plus grand nombre de venir l’utiliser.»

Financièrement, la Municipalité a bénéficié d’une subvention de 4 181 $ de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, à travers son programme de soutien financier pour le loisir et le sport inclusif», pour l’achat de l’équipement qui est un produit québécois. Celle-ci a couvert les deux-tiers du montant total de 6 099 $.

Le chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage est un lieu de rendez-vous pour les familles souhaitant faire des activités de loisirs hivernales. Lors du Défi Plein air, organisé le 24 février, les personnes présentes pourront faire l’essai de la luge et en apprendre plus sur son fonctionnement et les opportunités qu’elle permet.

À noter que la luge de Notre-Dame-du-Portage s’ajoute dans la région à celle de Rivière-du-Loup qui est disponible au Centre Premier Tech depuis de nombreuses années. Ceux et celles qui souhaitent bouger à l’extérieur, cet hiver, ont donc maintenant plusieurs options à leur disposition.