Paniers de légumes biologiques : l’importance d’une réservation anticipée

Au beau milieu de l’hiver, nul ne se doute que l'effervescence règne déjà dans les fermes du Québec. Pourtant, les agriculteurs sont déjà en train de préparer l’été. C’est le cas notamment des producteurss du Réseau des fermiers de famille (RFF), qui lance la mise en vente de leurs paniers de légumes biologiques pour la saison estivale.

Pour soutenir ses membres, le Réseau rappelle l’importance de réserver ses paniers de légumes dès février afin de participer à une démarche de soutien local, unissant producteurs et citoyens autour d'une agriculture durable et communautaire.

Chaque année, c’est plus de 150 fermiers qui offrent plus de 500 000 paniers de légumes biologiques et locaux à quelque 25 000 familles partout au Québec.

UN SOUTIEN NÉCESSAIRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

La vente anticipée des paniers de légumes vendus par les fermiers du Réseau pendant la saison hivernale s’avère être extrêmement utile pour les producteurs, voire même nécessaire.

«Les réservations anticipées ont un impact direct sur la vitalité du Réseau des fermiers.ières de famille. Cette année, le RFF se fait le devoir de mettre en lumière le pouvoir que détiennent les citoyens et l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur les agriculteurs d’ici, et donc sur l’ensemble de la société», mentionne Émilie Viau-Drouin, directrice générale de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique, organisation derrière le RFF.

En réservant leurs paniers de légumes des mois à l’avance, alors que les activités des producteurs sont au ralenti, les citoyens contribuent à garantir une stabilité financière aux agriculteurs, ce qui leur permet de prévoir leurs semences, d’assurer le salaire des employés, de chauffer les serres et de maintenir leurs infrastructures, soutenant ainsi la continuité de leurs opérations pour l’année. Cela leur offre également la possibilité de planifier et d'anticiper les coûts associés à leur production agricole, tout en assurant une source de revenus régulière pour les mois précédant les premières mises en marché.

RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE UN PANIER À LA FOIS

Bien que le gaspillage alimentaire au sein des foyers soit souvent un problème que l’on cherche à améliorer, il est tout aussi crucial de se pencher sur le gaspillage alimentaire à la source, une problématique préoccupante.

Lorsqu'un citoyen fait le choix de s’abonner à un panier de légumes, il établit un partenariat avec son fermier ou sa fermière en payant l'intégralité ou une partie de son abonnement à l'avance. Cette approche opérationnelle transcende la simple garantie de la pérennité de la ferme; elle permet de réduire au minimum les pertes et le gaspillage alimentaire. En planifiant la production en fonction des abonnements anticipés, les agriculteurs peuvent éviter les surplus inutiles. En échange, les abonnés profitent de légumes frais et de qualité chaque semaine, à un tarif constant pour toute la saison, indépendamment des fluctuations économiques.

«Être fermière dépasse largement la simple culture des légumes. C'est la quête d'une ambition plus étendue, celle de nourrir la communauté et de participer à une vision collective où chacun a accès à des produits frais et locaux, cultivés de manière respectueuse de la nature et de la biodiversité et ce, tout au long de l’année», explique Caroline Beaulieu, copropriétaire de la ferme les Jardins Beaux-Lieux, située à Saint-Simon-de-Rimouski.

Pour s'abonner, il suffit de visiter le site web du Réseau des fermiers de famille, d’entrer son code postal, de remplir le formulaire d'abonnement en choisissant le format, les produits complémentaires et la fréquence de livraison, puis d'attendre les mois d’été pour savourer les récoltes.